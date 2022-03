Peste 2,8 milioane de lei, fonduri europene nerambursabile pentru digitalizare, în Sectorul 2 ”Am obtinut fonduri europene nerambursabile pentru simplificare si digitalizare. 2.896.659,94 lei (TVA inclus) din fonduri europene prin programul POCA vor fi investiti in cadrul DGASPC Sector 2 pentru crearea unui sistem digital interinstitutional. Acesta ne va permite sa simplificam birocratia, sa eficientizam si sa transparentizam munca functionarilor, dar si sa avem mereu o imagine de ansamblu a serviciilor pe care le oferim cetatenilor”, a scris, miercuri seara, pe Facebook, primarul din Sectorul 2. Potrivit acestuia, proiectul se va derula pe parcursul urmatoarelor 16 luni. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Prahova a anuntat vineri ca a fost stabilit traseul final pentru drumul Ploiesti - Gaesti si ca lucrarile vor incepe in 2024, din fonduri europene, cu o estimare de pret intre 12 si 15 milioane de euro pe kilometru fara TVA. A fost aprobat traseul final al Drumului Expres Ploiesti…

- Guvernul va monitoriza cheltuirea banilor publici și europeni printr-un department nou inființat. Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, infiintarea Departamentului pentru evaluare integrata si monitorizarea programelor finantate din fonduri publice si europene, care va functiona in subordinea premierului,…

- Primaria Fagaraș a scos la licitație, prin sistemul electronic de achiziții publice, construirea unei gradinițe cu program normal in municipiu. „Lucrarile fac parte din obligațiile municipalitații in cadrul parteneriatului pe care l-am incheiat cu Ministerul Educației Naționale pentru construirea noii…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale lanseaza sesiunea de primire a solicitarilor de finanțare din acest an pentru submasura 4.1a din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR 2020) pentru investitii in exploatatii pomicole. Ghidul solicitantului aflat in consultare…

- Fermierii români organizați ca persoana fizica autorizata (PFA), societate cu raspundere limitata (SRL) și alte forme juridice vor putea obține în anul 2022 fonduri europene de câte 100.000 euro - 1,5 milioane euro pe proiect, pentru afaceri în pomicultura, conform unei propuneri…

- Primaria Iași a publicat proiectul de buget pe anul 2022 intr-o forma simplificata, respectiv doar pe capitole de cheltuieli. Bugetul general, cel care cuprinde atat bugetul local cat și pe cel al instituțiilor descentralizate, este estimat la aproape 1,9 miliarde lei. In ceea ce privește bugetul local,…

- Centru multicultural nou și investiții in infrastructura rutiera și in spații verzi, in orașul Moldova Noua, din județul Caraș-Severin. Toate acestea se vor realiza prin proiectul „Imbunatațirea calitatii vieții populației in orașele mici și mijlocii din Romania, din cadrul Programului Operațional Regional…

- Start-up-ul Lumen, creatorul primilor ochelari meniti sa ajute mobilitatea nevazatorilor, este prima companie romaneasca ce castiga o finantare de la acceleratorul European Innovation Council (EIC).