- Peste jumatate dintre profesorii din Romania s-au vaccinat anti-COVID. Peste 2,8 milioane de elevi merg astazi fizic la școala Ministrul Educației a spus ca deja 60% din personalul din invațamantul preuniversitar și universitar s-a vaccinat, din care 50% sunt persoane cu schema de vaccinare completa.…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a spus ca, datorita trendului descendent al infecțiilor cu SARS-CoV-2 și a procesului de vaccinare, de luni, activitațile școlare se vor desfașura cu prezența fizica pentru 2,8 milioane de elevi.

- S-au simțit in al noualea cer. Unii elevi de clasele V-VII și IX-XI spun ca, ieri, la revenirea in clase au simțit apropierea umana de care au dus lipsa in ultimul an de la trecerea orelor in online. Alții, mai timizi, au fost puși in dificultate de reintalnirea cu colegii și profesorii, mai ales ca...…

- Numaram pe degete zilele pana la reluarea cursurilor pentru toți elevii. De azi, școala se reia fizic pentru aproape 90% dintre ei. Sunt cei care invața in localitați in care numarul de infectari era, vineri, mai mic de 1 la mia de locuitori. In celelalte situații, școlarii vor continua sa faca orele…

- De miercuri vor merge la scoala cu prezenta fizica 1.400.000 de elevi din invatamantul primar si din gradinite, precum si aproape 500.000 de elevi din clasele a V- VII-a, si din clasele a IX- XI- din cele 2.057 de localitati unde rata de infectare este mai mica de 1 la mie, a declarat ministrul Educatiei,…

- CJSU Bihor, prezidat de prefectul Dumitru Țiplea a aprobat in cadrul ședinței de sambata, 27 martie, scenariile de funcționare a unitaților din invațamantul preuniversitar pentru intervalul 29 martie-2 aprilie.

- In Marea Britanie, dupa 3 luni in care au fost inchise, unitațile de invațamant se redeschid, de azi. Sunt așteptați in banci 8 milioane de copii. Este o prima etapa de relaxare a restricțiilor, dupa o scadere semnificativa a numarului de infectari. Unitațile de invațamant vor efectua frecvent teste…

- Ministerul Sanatații și Educației s-au ințeles. Elevii din clasele terminale vor merge fizic la școala indiferent de scenariu. Pana acum, aceștia treceau in online in momentul in care localitatea atingea rata de 3 infectari la mia de locuitori. Hotararea CNSU abiliteaza cele doua ministere, al Educației…