Peste 27.800 de fermieri primesc ajutorul de stat pentru culturile infiintate in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica, suma totala ridicandu-se la 849,99 milioane de lei, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). "Agentia de Plati si interventie pentru Agricultura (APIA) aduce la cunostinta opiniei publice, situatia rezultata in urma finalizarii tuturor controalelor administrative si a platilor aferente Schemei de ajutor de stat acordat producatorilor agricoli care au infiintat culturi in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica, pentru fiecare…