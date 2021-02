Peste 2.700 de permise de conducere au fost reținute pe parcursul anului trecut Eveniment Peste 2.700 de permise de conducere au fost reținute pe parcursul anului trecut februarie 3, 2021 14:03 Politistii rutieri au organizat, pe parcursul anului trecut, 463 de actiuni, pentru siguranța participanților la traficul rutier, atat cu efective proprii, cat și in colaborare cu alte formațiuni de poliție sau cu reprezentanti ai altor institutii ori ai societatii civile, potrivit bilanțului Inspectoratului de Poliție pentru 2020. In perioada menționata, au fost constatate 696 de infracțiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice, au fost aplicate 27.746 de sanctiuni… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

