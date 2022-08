Putin peste 2.700 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 600 mai putine fata de ziua anterioara, anunta Ministerul Sanatatii. De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost raportate 19 decese in randul pacientilor cu COVID, dintre care unul este copil. Cele mai multe […] Articolul Peste 2.700 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2... Source