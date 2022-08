Peste 2.700 de cazuri noi de Covid și 19 decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, a anunțat sambata Ministerul Sanatații. In judetul Timiș s-au inregistrat 167 cazuri noi, cu noua mai multe decat vineri, dintre care 29 sunt persoane sub 18 ani. Au fost efectuate 640 […] Articolul Peste 2.700 de cazuri noi de coronavirus. Cate au fost inregistrate in judetul Timis in ultimele 24 de ore a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .