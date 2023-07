Peste 27 de mii de contestații la Evaluarea Națională. Peste 24 de mii de note erau greșite și au fost modificate după reevaluare Ministerul Educației a anunțat marți rezultatele finale de la Evaluarea Naționala pentru clasa a VIII-a 2023, iar conform datelor publicate anul acesta au fost peste 27 de mii de evaluari contestate de catre elevi, informeaza Edupedu.Dintre acestea, 24 de mii au modificat notele elevilor la reevaluare. Au fost inregistrate 27.128 de contestații, anunța Ministerul Educației, […] The post Peste 27 de mii de contestații la Evaluarea Naționala. Peste 24 de mii de note erau greșite și au fost modificate dupa reevaluare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

