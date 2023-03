Stiri pe aceeasi tema

- Programul „Vinerea verde” se extinde: Incepand cu data de 3 martie, in fiecare zi de VINERI, clujenii pot circula gratuit in Cluj-Napoca și Florești.Primaria municipiul Cluj-Napoca a implementat incepand din 2021 programul „Vinerea Verde” pentru incurajarea utilizarii mijloacelor de transport in comun…

- In 2022, cantitatea de deșeuri reciclate in municipiul Cluj-Napoca aproape s-a dublat raportat la anul anterior. Clujenii au dus peste un milion de ambalaje la automatele de colectare in schimbul biletelor de transport in comun.

- Floreștiul a caștigat un nou proiect din fonduri nerambursabile, in valoare de 1.269.939 lei, pentru amplasarea de puncte electrice de incarcare, stații moderne pentru autobuze și automate de bilete.”Prin accesarea de fonduri din PNRR, Primaria Florești dorește, in parteneriat cu municipiul Cluj-Napoca,…

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Transport Urban și Patrulare Navala au desfașurat, ieri și astazi, o ampla acțiune pe mijloacele de transport in comun, dar și in stațiile acestora, cu scopul prevenirii faptelor precum practicarea cerșetoriei, consumul de alcool, aruncarea de deșeuri, deteriorari…

- Trecerea de la vechiul sistem de plata a calatoriilor cu transportul in comun din Suceava, cu taxatoare, blamat de mulți, la modernul sistem e-ticketing, care a tot fost anunțat anterior, dar care s-a „lovit" de un val de reticența neașteptata, continua sa intampine fel de fel de ...

- De cateva zile, FORM Space, unul dintre cele mai populare cluburi din orașul Cluj-Napoca se confrunta cu un val de critici. Conflictul a izbucnit dupa ce clubul a publicat un eveniment pe o rețea de socializare, pe afișul caruia se regasea un mesaj controversat, pe care o buna parte l-a catalogat drept…

- Consiliul Judetean Timis a transmis public un ultimatum adresat Primariei Timisoara legat de extinderea la patru benzi a drumului județean 691. CJT arata ca desi a fost incheiat un protocol cu primariile Timișoara și Dumbravița pentru predarea stalpilor care trebuie mutati de pe traseu pana acum nu…

ȘTIREA TA| Albaiulienii se plang de transportul in comun: „Autobuzele sunt vechi și degradate". Ce raspunde STP Cetățenii din municipiul Alba Iulia se plang ca autobuzele care asigura transportul…