- Pe data de 23 decembrie, polițiștii din Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare – Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au descoperit, in timpul unei acțiuni planificate denumite „Foc de artificii 2022-2023”, o cantitate de aproximativ 15 kilograme de articole pirotehnice, in valoare…

- La data de 26 decembrie a.c., politistii Serviciului Arme Explozivi si Substante Periculoase Iasi, in urma unei actiuni organizate in cadrul planului "Foc de artificii", pe raza mun. Iasi, au identificat trei tineri din jud Iasi, care ar fi detinut fara drept, articole pirotehnice, de diferite categorii.…

- Polițiștii dambovițeni au descins, in aceasta dimineața, la locuința unui barbat din Ștefaneștii de Jos unde au gasit zeci de kilograme de artificii luminoase și baterii de artificii. In urma percheziției efectuate, polițiștii au descoperit și indisponibilizat 28 de kilograme de articole pirotehnice…

- In perioada premergatoare sarbatorilor polițiștii desfașoara, la nivel national, actiunea „FOC DE ARTIFICII”, fiind continuate, și in acest an, activitațile pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice. Activitatile desfasurate de…

- Patru persoane, cu varste intre 30 și 50 de ani, care abordau trecatorii pentru a le vinde petarde și artificii, in zonele Pavcom și Piața 1 Mai din Targoviște, au fost depistate in ultimele zile. In urma verificarilor a trei barbați și o femeie, jandarmii au gasit asupra lor peste de 1000 de materiale…

- Peste 1250 de petarde și artificii au fost confiscate de jandarmii dambovițeni, patru persoane, care abordau trecatorii pentru a le oferi spre vanzare obiecte pirotehnice, au fost depistate de jandarmii damboviteni in decurs de o saptamana, in zona complexului comercial Pavcom și in Piața 1 Mai din…

- Controale specifice in aceasta perioada, desfașurate de polițiștii de la arme și muniții, Oamenii legii au inceput sa controleze comercianții de articole pirotehnice, iar in ultimele zile au confiscat peste 100 kilograme de petarde și artificii. Numai anul trecut, in aceeași perioada, polițiștii au…

- Polițiștii au gasit o cantitate impresionanta de petarde, artificii luminoase și baterii de artificii la locuința unui brailean, in urma unei percheziții. Braileanul s-a ales cu dosar penal.