- Bancile din Romania au primit 7.872 de solicitari pentru suspendarea obligațiilor de plata a ratelor, dobanzilor si comisioanelor, de la clienții persoane fizice și juridice, potrivit datelor ARB.

- Un studiu realizat de Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie (IRES), la comanda Asociației Romane a Bancilor, arata ca 80% din tinerii cu studii superioare sunt preocupați sa stranga bani in urmatorul an. Studiul a fost realizat in iulie 2022, pe un eșantion de 1.066 respondenți adulți care utilizeaza…

- Profit impresionant al bancilor dupa majorarea ROBOR. Acestea au facut un profit de peste 12 miliarde de lei in primele 6 luni, cu aproape 3 miliarde de lei mai mult fata de anul trecut. In tot acest timp, peste 31.000 de romani au cerut amanarea ratelor, iar peste 14.000 au cerut trecerea de la ROBOR…

- Romanii trebuie informati suplimentar inainte de a accesa un credit bancar, atrage atentia Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), care doreste ca acest lucru sa fie reglementat printr-un act normativ. Vicepresedintele ANPC, Sebastian Hotca, a avut o intalnire cu reprezentantii…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a coborat joi la 8,02% pe an, de la 8,06% pe an, miercuri, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei, informeaza Agerpres . Valoarea indicelui scade, pentru a doua zi consecutiv, dupa…

- Dupa ce Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), a acuzat bancile ca „au sarit calul” in privința dobanzilor, profesorul de economie Bogdan Glavan crede ca vinovații trebuie cautați chiar in curtea BNR. Bogdan Glavan, profesor la Universitatea Romano-Americana, spune ca fix BNR…

- In prima jumatate a anului, numarul de negocieri dintre consumatori si banci a crescut cu aproximativ 40% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in cadrul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB).