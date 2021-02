Peste 2.600 doze de vaccin Pfizer au fost distribuite către centrele din Iași Cu suportul și protecția echipajelor de jandarmi, s-a organizat distribuirea de la sediul Direcției de Sanatate Publica Iași catre centrele de vaccinare din judelul Iași a unui numar de 2.694 doze de vaccin Pfizer impotriva SARS-CoV-2, necesar administrarii rapelului, astfel: 1. Spitalul Clinic de Urgența Militar „Dr. Iacob Czihac”: 30 flacoane (30×6=180 doze); 2. Spitalul de Boli Infecțioase Iași: 4 flacoane (4×6:24 doze); 3. Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie „Cuza Voda” Iași: 13 flacoane (13×6:78 doze); 4. Institutul Regional de Oncologie Iași: 2 flacoane (2×6=12 doze); 5. Spitalul Clinic… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

