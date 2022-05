Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 2.008 cereri pentru inscrierea unor elevi si prescolari din Ucraina in unitati de invatamant din Romania, ca audienti, au fost primite pana joi de Ministerul Educației, au precizat oficialii instituției. Peste 1.700 de copii ucraineni au fost deja inscrisi in scoli si gradinite din Romania.…

- Un protest la care participa zeci de refugiați ucraineni are loc, duminica, la sediul Ambasadei Rusiei din Capitala. Cateva sute de persoane s-au strans sa protesteze impotriva invaziei rusesti din Ucraina. Protestul a fost anuntat de Asociatia „21 Decembrie 1989”. Cateva sute de persoane se afla la…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat, sambata, la Guvern, ca peste 800 de elevi veniti din Ucraina sunt inscrisi ca audienti in sistemul de invatamant din Romania, numarul acestora urmand sa depașeasca, de saptamana viitoare, 1.100. Cimpeanu a aratat ca cei mai multi dintre zecile de mii de…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat, vineri, ca aproape 1.000 de copii orfani din Ucraina vor ajunge in Romania. Un prim grup, format din 85 de copii, a ajuns, joi seara, la Tulcea. „Au intrat in tara noastra 58.284 de copii, au iesit impreuna cu parintii sau insotitorii 35.674, sunt in acest…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit, joi, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu care a discutat despre criza din Ucraina, despre inființarea centru umanitar, la granița de nord a Romaniei, care va colecta și distribui ajutoarele pentru refugiați și ucrainenii din zone de razboi,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca din totalul de 118.461 refugiati din Ucraina care au ajuns in Romania, au ramas in tara 46.435 de persoane, aproximativ 39%, 1.070 de cetateni au solicitat azil, iar dintre acestia 476 au ramas in centrele de azil. Potrivit premierului,…

- Peste 150.000 de persoane au parasit Ucraina din cauza invaziei armatei ruse, a anunțat Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi. Conform datelor oficiale de la granițe, jumatate dintre aceștia au sosit in Polonia, iar cealalta jumatate in Ungaria, Romania, Republica Moldova dar și mai departe,…

