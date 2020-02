Stiri pe aceeasi tema

- Peste opt mii de joburi sunt disponibile pe piata muncii din Moldova. Potrivit datelor publicate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, circa 80 la suta dintre acestea sunt pentru muncitorii necalificati, in domenii precum: industria textila, confectii, transport si

- Prima oferta de munca din acest an, prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Salaj de angajatorii din mediul privat, pune la dispoziția persoanelor aflate in cautarea unui job 102 oferte

- Sute de joburi pentru romani in Spania, Germania și Olanda. Ce meseriași se cauta și ce salarii ofera angajatorii Operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei EURE Romania, un numar de 403 locuri de munca, cele mai multe in Spania si Germania, informeaza Agentia…

- Persoanele care au absolvit opt sau zece clase, dar și cele cu studii medii, sunt cele mai cautate de catre angajatorii salajeni. Prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Salaj angajatorii din mediul privat ofera in aceasta perioada, 186 de joburi in mai multe domenii…

- Salajenii care vor sa lucreze peste hotare pot alege ofertele de munca ale angajatorilor europeni. In aceasta perioada prin serviciul Eures – locuri de munca in strainatate, existent in cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Salaj sunt disponibile joburi in Spania și Danemarca.…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), sunt disponibile 30.986 locuri de munca. La nivel national, cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: muncitor necalificat la asamblarea,…

- Salajenii care vor sa lucreze in strainatate pot alege din ofertele de munca disponibile prin intermediul rețelei Eures din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca AJOFM Salaj. Agenția Federala de Munca – Serviciile de Plasare Internaționala Bavaria, din Germania, in calitate de reprezentant…

- Peste 3.000 de someri, mare parte dintre ei din categoriile celor greu si foarte greu ocupabili, si-au gasit un loc de munca in acest an prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM), au anuntat reprezentantii institutiei.