Un numar de 257.697 persoane au generat, pana joi seara, formulare digitale de intrare in Romania (PLF), iar aproape 61.000 dintre acestea au completat formulare pentru punctul de frontiera de la Aeroportul “Henri Coanda”. “Potrivit datelor furnizate de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, de la lansarea aplicatiei https://plf.gov.ro si pana in aceasta seara la ora 18:00, […] The post Peste 257.000 de persoane au generat formulare digitale de intrare in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .