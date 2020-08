Stiri pe aceeasi tema

- Peste 25.000 de turiști au fost prezenți la sfarșit de saptamana pe plajele salbatice Vadu-Corbu-Midia din Delta Dunarii și pun presiune pe habitatele naturale, transmite, luni Administrația Rezervației Bioseferei Delta Dunarii (ARBDD), potrivit Mediafax.Administrația Rezervației Bioseferei…

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii a anuntat, luni, ca la finalul saptamanii trecute a fost din nou aglomeratie pe plajele salbatice, fiind inregistrate 24.800 de persoane cu peste 3.000 de masini. Unii dintre turisti au incalcatlegislatia din zonele protejate, fiind date amenzi in…

- Turiștii de pe plajele salbatice din zona Vadu-Corbu-Midia lasa din ce in ce mai multe dintre deșeuri in urma lor, anunța MEDIAFAX.Conform Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunarii, in ultimul weekend a fost iar un numar foarte mare de turiști pe plajele salbatice din zona Vadu-Corbu-Midia…

- Turiștii de pe plajele salbatice din zona Vadu-Corbu-Midia lasa din ce in ce mai multe dintre deșeuri in urma lor. Conform Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunarii, in ultimul weekend a fost iar...

- Potrivit Administratiei Rezervatia Biosferei Delta Dunarii (ARBDD), pe plaja Vadu au fost estimați in fiecare zi din weekend peste 8000 de turiști cu 3000 de mașini, pe plaja Corbu – 1700 de turiști și 480 mașini, iar pe plaja Midia – 320 de turiști și 150 mașini. Citeste si: Catastrofa maritima,…

- Plajele salbatice de la Vadu, Corbu și Capul Midia, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunarii, au fost luate cu asalt, in acest weekend, de catre turiști, a anunțat, luni, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunarii (ARBDD), care estimeaza ca 10.000 de oameni au fost prezenți aici,…

- Peste 10.000 de turisti, cu aproximativ 4.000 de mașini, au fost in weekend pe plajele salbatice din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii. Trecerea lor a lasat urme adanci pe plajele Vadu, Corbu și Midia: vegetație distrusa, campare pe plaja. Inspectorii au gasit inclusiv o firma care inchiria ATV-uri…

- Peste 10.000 de turisti, cu aproximativ 4.000 de autovehicule, au vizitat zilnic, la finalul saptamanii trecute, plajele salbatice din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii (RBDD), au anuntat luni, pe pagina de Facebook, reprezentantii Administratiei RBDD. Administratia RBDD a amintit ca in aceste zone…