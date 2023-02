Stiri pe aceeasi tema

- Interventiile „nu se desfasoara pe cat de repede am sperat”, a recunoscut vineri, pentru prima data, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la cinci zile dupa seismele care au provocat, conform ultimelor bilanțuri provizorii, moartea a peste 22.700 de persoane in Turcia si in Siria.

- Bilanțul catastrofei din Turcia și din Siria este cutremurator. Pana acum sunt deja peste 21.000 de morți și aproape 80.000 de raniți. Iar, mai bine de 1 milion de oameni au ramas fara locuința. Cu toate acestea, pompierii nu și-au pierdut speranța. Peste 100.000 de salvatori din intreaga lume fac…

- UPDATE – Peste 20.000 de persoane au murit si 70.347 au fost ranite in cutremurul violent care a zguduit luni sudul Turciei si Siria, potrivit unor bilanturi oficiale publicate joi seara, relateaza AFP. Potrivit Autoritatii pentru Gestionarea Dezastrelor si a Situatiilor de Urgenta (AFAD) din Turcia,…

- Salvatorii au continuat sa scoata victime in viața de sub daramaturi și in Siria, lovita de cutremure. Insa problemele par a fi mai mari decat in Turcia. In cursa contra cronometru pentru gasirea supravietuitorilor, salvatorii din nord-vestul Siriei care se confrunta cu lipsa echipamentelor lanseaza…

- Bilanțul cutremurelor din Turcia și Siria a trecut de 8.700 de morți și, pe masura ce trece timpul, este de așteptat sa creasca. 6.000 de cladiri s-ar fi prabușit doar in Turcia, iar șansele celor prinși sub daramaturi scad de la o ora la alta. Continua cautarile și misiunile de salvare contracronometru.…

- Bilantul, inca provizoriu, al cutremurelor care au devastat Turcia si Siria a ajuns la aproape 5.000 de morti si peste 20.000 de raniti. Localitati intregi si peste 6.000 de cladiri au fost facute una cu pamantul. Gerul aspru sporeste suferintele zecilor de mii de oameni ramasi fara adapost si ingreuneaza…

- Cutremurul devastator cu magnitudinea de 7,8 a facut prapad in provincia Gaziantep din sudul Turciei. Seismul a fost atat de puternic incat s-a resimțit și la 90 de kilometri in Siria unde a produs sute de victime și acolo. Un bloc de 10 etaje s-a prabușit in miezul nopții. Mii de oameni au fost treziți…

