Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.500 de persoane sunt asteptate miercuri seara la protestul angajatilor din industria HoReCa din Piata Victoriei, a declarat Ninel Danila, patronul unui restaurant din Capitala si unul dintre initiatorii actiunii, informeaza Agerpres.El a motivat prin faptul ca au fost destul de multe…

- Angajatii din industria HoReCa s-au mobilizat pe Facebook pentru a protesta miercuri seara, incepand cu ora 20:00, in Piata Victoriei, fata de restrictiile impuse de autoritati in Capitala si in judetul Ilfov.Potrivit anuntului postat pe reteaua de socializare, la protest si-au anuntat prezenta…

- In cursul zilei ed astazi, 7 octombrie 2020, se va desfașura un protest al antreprenorilor și angajaților din domeniul HoReCa din Alba Iulia, impotriva masurilor impuse in București și in semn de solidaritate cu capitala. Zeci de antreprenori și angajați ai acestui sector de activitate iși vor da intalnire…

- Ziarul Unirea ASTAZI: PROTEST la Alba Iulia al angajaților HoReCa, impotriva masurilor restrictive impuse in capitala Astazi, 7 octombrie, se va desfașura un protest al antreprenorilor și angajaților din domeniul HoReCa din Alba Iulia, impotriva masurilor impuse in București și in semn de solidaritate…

- Protestul angajatilor si patronatului din industria HoReCa (hoteluri, restaurante, cafenele) a fost un semnal de alarma din partea unui sector foarte important al Sibiului si al intregii Romanii.

- Ziarul Unirea 10 august 2018: 2 ani de la protestul Diasporei in capitala, inabușit cu violența de forțele de ordine. Cate persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale In cursul serii de 10 august 2018, in București au avut confruntari violente intre ultrasi și jandarmii care au folosit masiv gazele…

- Zeci de protestatari au iesit in strada sa manifesteze impotriva lui Mircea Negulescu, fostul procuror de la DNA Ploiesti arestat, miercuri, sub acuzatia de constituire de grup infractional organizat. Protestul a fost organizat pe Facebook, iar manifestantii au adus cu ei pancarte pe care au scris mesaje…

- Doua persoane aflate, marți seara, la protestul din Piața Victoriei, au fost duse la audieri și sancționate, dupa ce au refuzat sa se legitimeze, anunța Jandarmeria București. „Doua persoane dintre...