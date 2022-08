Un numar de 2.599 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, a anuntat, luni, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Adriana Pistol. Potrivit acesteia, 462 dintre cazurile noi inregistrate in ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de […] The post Peste 2.500 de noi cazuri de infectari cu SARS-CoV-2. Spitalele pot reduce numarul de paturi alocate COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .