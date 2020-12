Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Tayyip Erdogan, a anuntat ca tara sa va intra in carantina totala timp de cinci zile, de pe 31 decembrie, in conditiile in care bilantul noilor decese zilnice arata un record de 229, anunta news.ro . Erdogan, care a vorbit dupa o reuniune a cabinetului de ministri, a precizat ca…

- Epidemia de coronavirus a scapat de sub control in Germania dupa o „creștere exponențiala” a numarului de cazuri și decese din ultimele zile, a avertizat ministrul economiei din aceasta țara, Peter Altmaier, citat de The Independent. „Masurile mai puțin restrictive nu au fost suficiente”, a spus el,…

- Prefectul Mircea Cretu a anuntat, duminica, ridicarea carantinei zonale, începând de luni, ora 5,00, în toate localitatile din judet unde aceasta a fost impusa în ultima luna - municipiile Sibiu si Medias, orasele Cisnadie, Talmaciu si Avrig, precum si comuna Orlat si satul…

- A fost acualizata Lista țarilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotararii nr. 58 din 10.12.2020 privind propunerea prelungirii starii de alerta și a masurilor necesar a fi aplicate pe durata

- Sosirea in Romania a valului al doilea al pandemiei a adus cu sine mai multe probleme: suprasolicitarea sistemului sanitar, insuficiența locurilor specializate ATI, reticența oamenilor de a mai respecta restricțiile pe termen lung, friabilitatea educației online și dificultatea patrunderii ei in mediile…

- Noul selectioner al nationalei de fotbal a Norvegiei, Staale Solbakken, a fost amendat pentru incalcarea regulilor de carantina legate de pandemia de Covid-19, scrie AFP. Selectionerul a trebuit sa plateasca 20.000 de coroane norvegiene (1.885 euro) pentru ca nu ar fi respectat perioada de carantina.…

- La 12 octombrie 1492, Cristofor Columb a descoperit America Pe data de 12 octombrie, se marcheaza Ziua limbii spaniole, atunci cand se celebreaza si Ziua Hispanitatii, sarbatoare nationala a Spaniei.Ziua de 12 octombrie, ramasa ca un reper, celebreaza descoperirea Americii de catre Cristofor Columb,…

- Cuvinte dure au fost lansate de catre primul-ministru armean, Nikol Pachinian, la adresa Turciei, pe care o acuza ca s-a angajat practic in conflictul din Caucaz, respectiv in Nagorno Karabah. Intr-un interviu acordat Agenției France Presse, la Erevan – preluat de ziarul “Le Figaro” – Nikol Pachinian…