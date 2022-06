Un numar de 2.648 de elevi si prescolari refugiati din Ucraina au depus cereri de inscriere ca audienti in scolile si gradinitele din Romania, 2.577 dintre acestia fiind deja repartizati, a anuntat, vineri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Potrivit acestuia, dintre cei 2.648 de copii care au depus cerere, 999 sunt prescolari si 1.649 elevi. Pana vineri, 2.577 dintre ei au fost deja repartizati/inscrisi – 991 de prescolari si 1.586 de elevi. La activitati prescolare au fost inscrisi 390 de elevi, a precizat ministrul. The post Peste 2.500 de copii ucraineni inscriși ca audienți in școlile și…