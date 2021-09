Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 31 august, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.098.765 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.055.059 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.313…

- OFICIAL| ALARMANT 517 cazuri noi și 9 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 190 de oameni internați la ATI OFICIAL| ALARMANT 517 cazuri noi și 9 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 190 de oameni internați la ATI Duminica, 22 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, joi, la 1.089.817 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 628 de noi imbolnaviri din 38.254 de teste efectuate. In acelasi timp au fost inregistrate 9 decese in ultimele 24 de ore. La Terapie Intensiva…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, joi, la 1.089.194 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 595 de noi imbolnaviri din 35.044 de teste efectuate. In acelasi timp au fost inregistrate 4 decese in ultimele 24 de ore. La Terapie Intensiva…

- „Am inceput o creștere, care se vede in ultimele 2-3 saptamani. Acum, sigur ca nu pune probleme din punct de vedere al asistenței medicale, dar el tot crește. In ce priveste vaccinarea obligatorie, aici și OMS are același punct de vedere, nu se va vaccina obligatoriu. In ce privește a treia doza, aceasta…

- 28 de cazuri COVID-19 din 12.000 de teste Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. 28 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate cu puțin timp în urma în România în condițiile în care au fost efectuate aproape 12 mii de teste în ultimele 24 de…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, miercuri, la 1.080.792 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 52 de noi imbolnaviri din 29.698 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 4 decese in ultimele 24 de ore. La Terapie Intensiva…

- Varianta Delta reprezinta aproape 90% dintre noile cazuri inregistrate la Moscova. Romania a raportat 35 de cazuri de COVID-19 cu varianta Delta. Marea Britanie a raportat o crestere accentuata a infectiilor cu varianta Delta.