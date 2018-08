Stiri pe aceeasi tema

- Suporterii FCSB-ului au luat cu asalt casele de bilete de la Arena Naționala, iar sursele Gazetei anunța ca pana la ora 12:00 s-au vandut in jur de 35.000 de tichete. Ceea ce inseamna ca la ora jocului cu Rapid Viena pe stadion vor fi, cel mai probabil, mai bine de 40.000 de oameni, asistența cu mult…

- FCSB a fost surclasata in meciul-tur, in Austria, insa Gigi Becali e foarte sigur ca echipa sa va intoarce scorul pe „Arena Nationala“ (diseara, ora 21.30, Pro TV), marcand de cinci ori pentru prima data dupa 305 zile.

- FCSB – Rapid Viena, din mansa secunda a play-off-ului Europa League, se va juca joi, de la ora 21.30, pe Arena Nationala. In tur, Rapid Viena a castigat cu scorul de 3-1. Ros-alabstrii spera sa se califice in grupele competitiei, chiar daca sunt unele probleme in lot, titularul...

- Meciul FCSB – FC Botoșani, la Voluntari! Gazonul de pe Arena Naționala, deplorabil. Partida dintre FCSB și FC Botoșani, contand pentru etapa a 7-a din Liga 1 nu se va disputa pe Arena Naționala din Capitala. Motivul? Starea deplorabila in care se gasește gazonul celui mai mare stadion din țara. Mai…

- FCSB a pierdut manșa tur a play-off-ului Europa League contra lui Rapid Viena, scor 1-3. Gigi Becali anunța o noua strategie la echipa. Returul se joaca joi, 30 august, pe Arena Naționala, de la 21:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Dupa ce saptamana trecuta patronul celor…

- Jandarmeria Capitalei recomanda spectatorilor la meciul de fotbal dintre FCSB si Hajduk Split sa ajunga din timp la stadion, sa nu se implice in incidente si sa nu afiseze inscriptii care incita la ura si discriminareJandarmeria Capitalei recomanda suporterilor de la meciul de fotbal de joi…

- HAJDUK SPLIT - FCSB // Fanii croați au pregatit o coregrafie speciala pentru meciul cu FCSB din turul III preliminar al Europa League. Totul despre meci AICI! Mai multe imagini FOTO AICI! Returul va avea loc peste o saptamana, pe Arena Naționala. Caștigatoarea se va duela in play-off cu invingatoarea…

- Anton Heleșteanu, noul director sportiv al lui Dinamo, a facut un anunț important pentru fanii dinamoviști, asigurandu-i ca echipa va disputa mai multe meciuri pe Arena Naționala in noul sezon. "Meciul cu Voluntari (n.r - cel din prima etapa) se va juca pe stadionul Dinamo. Cu siguranța, se poata discuții…