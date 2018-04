Premiera in Bucuresti: Flanco lanseaza primul outlet electro-IT

Pe 27 aprilie, Flanco inaugureaza in Bucuresti un nou tip de magazin, atat in reteaua sa, cat si in piata: primul outlet de produse electro-IT. In contextul eficientizarii retelei, Flanco a decis sa repozitioneze magazinul Flanco Mihai Bravu ca outlet,... [citeste mai departe]