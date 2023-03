Peste 250 de noi membri in organizatia PSD Campia Turzii

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 02.03.2023, organizația PSD Campia Turzii s-a intrunit in prima ședința importanta dupa numirea in funcția de președinte interimar a dl. Avram Gal. Din partea organizației județene au participat președintele, dl. senator Alexandru Cordoș, și secretarul general, dl. Razvan Ciortea. In prezența…

- Convocare activ PSD Campia Turzii pentru ziua de joi, 02.03.2023, incepand cu orele 18:00, la sediul de pe strada Școlii nr. 8 ap. 1. Ordine de zi: Inaugurarea și deschiderea sediului PSD C.T. cu prima intalnire de lucru a membrilor și activului, dupa numirea Președintelui interimar in persoana domnului…

- Organizația de tineret a PSD Campia Turzii se dezvolta pe zi ce trece, doi noi membri au semnat adeziunile. Este vorba despre Paul Ceclan și Barbu Cristian care s-au inscris recent in TSD. Paul Ceclan este absolvent al facultații de Educație Fizica și Sport. El s-a alaturat valorilor de stanga considerand…

- Astazi, printr-un comunicat oficial, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) a anunțat emiterea avizului necesar pentru inființarea primei Organizații de Management al Destinației (OMD) din Romania, dezvoltata la nivel județean, și anume OMD Maramureș. Membri fondatori ai OMD Maramureș sunt:…

- Tatal indragitei interprete din Campia Turzii, ANDRA, s-a inscris recent in PSD Campia Turzii. Este vorba despre Alexandru Mihai. La solicitarea președintelui PSD Campia Turzii, Avram Gal tot mai multe personalitați din Campia Turzii, se alatura noului proiect politic. Cel mai recent, Alexandru Mihai,…

- Zilele trecute anunțam faptul ca Alin Salajean a intrat in PSD Campia Turzii, acum un cunoscut avocat din orașul vecin se alatura noului proiect politic. Este vorba despre avocatul Spatariu Adrian, care a spus DA, solicitarii facute de Avram Gal noul președinte PSD Campia Turzii. „ Inca o persoana de…

- PSD Campia Turzii are un nou membru in persoana cunoscutului staroste și fost concurent Survivor Romania 2021, Alin Salajean. Intrarea sa in organizația PSD Campia Turzii s-a materializat la propunerea noului președinte al formațiunii politice Avram Gal. In urma cu cateva minute s-a facut anunțul pe…

- Comunicat: Organizația ALDE Cluj s-a alaturat social democrației clujene.???????????? „Organizația județeana PSD Cluj este un integrator, ce iși prezinta deschiderea catre partidele ce ne impartașesc viziunile și au țeluri comune,