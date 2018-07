Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile coordonate comise miercuri de gruparea jihadista Statul Islamic (SI) in sudul Siriei s-au soldat cu aproape 250 de morti, potrivit unui nou bilant dat publicitatii de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP.

- Un numar de 26 de civili au fost ucisi vineri in lovituri aeriene asupra unor zone controlate de gruparea Statul Islamic in provincia Deraa, in sudul Siriei, informeaza Observatorul sirian al drepturilor omului (OSDO), citat de AFP. "Avioane rusesti si siriene au bombardat toata ziua ultima…

