- Vremea devine instabila, temperaturile scad mai mult și apar ploile in weekendul prelungit de Sfanta Maria, potrivit anunțului Administrației Naționale de Meteorologie. Specialiștii au precizat ca precipitațiile și temperaturile scazute se vor inregistra inclusiv la mare și la munte.

- Peste 5.200 de interventii ale pompierilor salvatori, in acest weekend 05 07.08.2022 Salvatorii au avut un sfarsit de saptamana solicitant la nivel national, perioada in care au gestionat 5.243 de interventii in situatii de urgenta.Majoritatea dintre acestea au constat in asistenta medicala, echipajele…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; al judetului Constanta au desfasurat, in decursul weekend ului care tocmai s a incheiat, 325 misiuni. Acordarea primului ajutor: Echipajele SMURD au intervenit in 263 situatii pentru acordarea primului ajutor si…

- Peste 4.500 de interventii ale pompierilor salvatori, in acest weekend 24 26.06.2022 Salvatorii au avut un sfarsit de saptamana solicitant la nivel national, perioada in care au gestionat 4.567 de interventii in situatii de urgenta. Majoritatea dintre acestea au constat in asistenta medicala, echipajele…

- Peste 4.200 de interventii ale pompierilor salvatori, in acest weekendIn acest sfarsit de saptamana 17 19.06.2022 , la nivel national, salvatorii au gestionat 4.242 interventii in situatii de urgenta. Majoritatea dintre acestea au constat in asistenta medicala, echipajele SMURD actionand in 3.478 de…

- Pompierii, polițiștii și jandarmii au fost mobilizați in perioada Rusaliilor, fiind solicitați in mai multe imprejurari. S-au confruntat cu cinci incendii, peste 20 de accidente, sute de intervenții și au salvat și o pisica.