Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2,5 milioane de persoane au fugit din Ucraina - dintre care 116.00 sunt cetateni ai altor tari - de la lansarea invaziei ruse, la 24 februarie, anunta vineri ONU, relateaza AFP. "Numarul refugiatilor din Ucraina a atins astazi (vineri), in mod tragic, 2,5 milioane. Estimam ca aproximativ doua…

- Inaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Filippo Grandi, a anunțat vineri ca in cele doua saptamani de la invadarea Ucrainei, peste 2,5 milioane de oameni au fugit de teama bombardamentelor din țara.The number of refugees from Ukraine — tragically — has reached today 2.5 million.We also…

- Shaun Walker, jurnalist care acopera Europa Centrala și de Est pentru publicația britanica The Guardian, a postat un mesaj laudativ la adresa Romaniei pentru modul in care primește cetațenii ucraineni. Intr-o postare pe Twitter, el menționeaza ca a intrat in Romana din Ucraina și a fost impresionat…

- Pentagonul a respins propunerea Poloniei de a-si transfera avioanele de lupta MiG-29 in Statele Unite pentru a fi livrate apoi in Ucraina, numind-o „neviabila", a declarat marti secretarul de presa al Pentagonului, John Kirby, citat de CNN. Pentagonul este in legatura cu guvernul polonez in legatura…

- "Azi numarul de refugiați din Ucraina a ajuns la 2 milioane," a anunțat marți Inaltul comisar ONU pentru refugiați, Filippo Grandi.Today the outflow of refugees from Ukraine reaches two million people. Two million.— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 8, 2022 Potrivit datelor ONU, 1,2 milioane dintre…

- Uniunea Europeana „trebuie sa se pregateasca pentru cinci milioane” de refugiați din Ucraina, a declarat luni, 7 martie, inaltul reprezentant al UE, Josep Borrell, inaintea intalnirii ministrilor europeni de externe care are loc la Montpellier, in Franta, relateaza CNN și The Guardian . „Trebuie sa…

- Peste un milion de refugiați au plecat din Ucraina de la inceputul invaziei ruse, de-acum o saptamana, a anunțat Inaltul Comisar al ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi, potrivit The Guardian. „In doar șapte zile, am asistat la exodul a un milion de refugiați din Ucraina catre țarile vecine”, a scris…

- Germania va furniza 5.000 de casti militare Ucrainei pentru a ajuta la apararea impotriva unei posibile invazii rusesti, a anuntat miercuri - o oferta pe care primarul Kievului si fostul campion mondial de box Vitali Klitschko a numit-o "o gluma" care l-a lasat "fara cuvinte".