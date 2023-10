Peste 25 milioane de lei, pentru plata alocatiilor pentru sustinerea familiei in luna august 2023

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit celor mai recentr date centralizate de Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala (ANPIS), alocațiile pentru susținerea familiei platite in august au totalizat 58,81 milioane de lei.

- Numarul persoanelor care au beneficiat de indemnizatii pentru cresterea copilului a fost, in luna iunie 2023, de 169.113, in scadere cu 912 persoane fata de luna mai, cand 170.025 de persoane au primit acest tip de beneficiu, conform datelor publicate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala…

- Beneficiarii indemnizației de creștere a copilului au fost in numar de 169.113 in iunie 2023, cu 912 mai puțini fața de luna mai, cand au fost inregistrați 170.025 de beneficiari. Totalul de indemnizații platite luna trecuta a fost de 493,46 milioane de lei, comparativ cu 491,42 milioane de lei in luna…

- In luna iunie 2023, numarul beneficiarilor de ajutor social a fost de 161.852 de persoane, comparativ cu 1.340 de beneficiari in luna iunie. Județele cu cele mai mari numere de beneficiari au fost Dolj (10.219), Bacau (9.232), Teleorman (7.646) și Buzau (7.611), in timp ce cele mai puține persoane inregistrate…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social (venit minim garantat) a fost, in luna iunie 2023, de 161.852 de persoane, cu 1.340 mai putini fata de luna anterioara, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS).Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati…

- Romania plateste lunar aproape 50 de milioane de lei beneficiarilor de ajutor social, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala. Numarul acestora a fost, in luna mai, de peste 163.000 de persoane, cu 1.800 mai putine fata de luna anterioara. Cei mai multi sunt inregistrati…

- Programul „Sprijin pentru Romania”, inițiat de Guvern pentru combaterea saraciei, continua sa ofere sprijinul necesar. Aproximativ 2,8 milioane de romani vor primi o noua tranșa de bani pentru voucherele de alimente. In cadrul acestui program, romanii din categoriile vulnerabile beneficiaza de 6 vouchere…