Stiri pe aceeasi tema

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 76.355 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.392 de cazuri noi.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.Pana…

- In jur de 3,4 milioane de englezi, adica aproximativ 6% din populația Angliei, ar fi fost infectați cu coronavirus, conform rezultatelor unui studiu realizat de Imperial College London și publicat joi, scrie POLITICO.

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a sarit de 60.000, ieri, cand ultima raportare a adus 1.350 de cazuri noi.La ora 13:00, Grupul deComunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri,numarul actualizat de decese și situația pe județe.De la ultima informare transmisa…

- Ultima raportare a venit cu doua recorduri nedorite: numarul de infectari in 24 de ore a fost cel mai ridicat de la inceputul pandemiei, 1.378, la fel cel al deceselor, 50. In prezent, pe teritoriul Romaniei sunt confirmate 59.273 de persoane infectate cu noul coronavirus.La ora 13:00, Grupul deComunicare…

- Cele mai multe cazuri de infectare cu noul coronavirus, de la inceputul pandemiei și pana in prezent, s-au inregistrat in București, 6.701, Suceava, 4.656, și Argeș, 3.804, informeaza, joi, Grupul de...

- Romania inregistreaza un nou record al cazurilor noi de COVID-19. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.112 cazuri noi, din cele 41.275 confirmate de la inceputul pandemiei. Care este cauza acestei creșteri dramatice. De cand au fost introduse masurile de relaxare , Romania s-a confruntat cu…

- Astazi, 13 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 824;  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 530;  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- Numarul deceselor inregistrate in Prahova, in randul pacienților infectați cu Covid-19, aproape ca s-a dublat, in ultima saptamana, ajungand de la 11, cate erau pana duminca trecuta, la 21, totalul anunțat astazi. Patru cazuri au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cand au fost confirmate și 22…