- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat joi, 9 februarie, ca este urgent ca organizațiile umanitare sa se asigure ca persoanele care au supraviețuit seismelor din Turcia „continua sa supraviețuiasca”, relateaza CNN . Managerul de raspuns la incidente al OMS, Robert Holden, a subliniat ca,…

- Oficialii au confirmat ca 12.391 de persoane au murit in Turcia in urma cutremurelor. Potrivit oficialilor sirieni și a unui echipe de salvare din nord-vestul Siriei, controlat de rebeli, numarul morților a ajuns la 2.992. Astfel bilanțul total al deceselor urca la 15.

- Un numar de 20 de țari ale UE, impreuna cu Albania și Muntenegru, au mobilizat 29 de echipe de cautare și salvare și 5 echipe medicale, ca urmare a activarii mecanismului de protecție civila al UE de catre Turcia, potrivit Comisiei Europene.

- Bilanțul cutremurelor din Turcia și Siria a trecut de 8.700 de morți și, pe masura ce trece timpul, este de așteptat sa creasca. 6.000 de cladiri s-ar fi prabușit doar in Turcia, iar șansele celor prinși sub daramaturi scad de la o ora la alta. Continua cautarile și misiunile de salvare contracronometru.…

- Regele Charles III a transmis, marti, un mesaj in urma cutremurelor din Turcia, in care s-a declarat socat si profund intristat. "Gandurile si rugaciunile noastre speciale se indreapta catre toti cei care au fost afectati de acest dezastru natural ingrozitor", a transmis regele, alaturi de condoleante…

- Echipa de salvatori care a plecat spre Turcia, pentru a da o mana de ajutor la salvarea victimelor cutremurului devastator produs luni, 6 februarie , au traversat marți dimineața frontiera de stat. Cele 12 autospeciale, cei 55 de salvatori și doi caini de cautare au trecut hotarul in jurul orei 04.45…

- Republica Moldova este gata sa intervina in salvarea victimelor cutremurului devastator produs in aceasta dimineața in Turcia și Siria. Astfel, o echipa specializata in Urban Search and Rescue (cautare și salvare urbana), a IGSU, este gata de intervenție cu 55 de salvatori, cu 12 autospeciale de intervenție…

