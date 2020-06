Peste 24.000 de angajaţi MAI acţionează în sprijinul populaţiei şi pentru limitarea efectelor fenomenelor meteo Peste 24.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne (peste 9.500 de politisti, aproximativ 5.400 de pompieri si peste 9.600 de jandarmi) actioneaza, in aceste zile, la nivel national, pentru sprijinirea populatiei si limitarea efectelor fenomenelor meteorologice si hidrologice.



In ultimele zile, efectivele MAI au actionat in 155 de localitati din 22 de judete, afectate de efectele ploilor abundente si ale inundatiilor, informeaza un comunicat al Ministerului de Interne, transmis sambata AGERPRES.



Conform sursei citate, fortele MAI au actionat pentru evacuarea apei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 24.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne (peste 9.500 de politisti, aproximativ 5.400 de pompieri si peste 9.600 de jandarmi) actioneaza, in aceste zile, la nivel national, pentru sprijinirea populatiei si limitarea efectelor fenomenelor meteorologice si hidrologice, potrivit Agerpres.Citește…

- Descinderi de amploare la firme de prelucrarea lemnului in Suceava, Maramureș și Vrancea, unde polițiștii impreuna cu specialiști silvici au gasit o serie de nereguli, se arata in comunicatul transmis de Poliția Romana.Timp de trei zile, polițiștii impreuna cu angajații Serviciului de Protecție a Fondului…

- Aproape 300 de angajați din cadrul Ministerului de Interne sunt infectați cu noul coronavirus, majoritatea dintre cei contaminați fiind polițiști. Sindicatul de poliție EUROPOL susține ca 161 dintre persoanele infectate sunt, in aceste momente, internate in spital. Cea mai mare parte dintre cei…

- Un elicopter al Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului de Interne acționeaza de luni dimineața in județul Suceava, in cadrul unei ample acțiuni, cu echipaje de la sol, care are doua direcții importante: identificarea zonelor de padure defrișate și supravegherea zonelor de ...

- USR susține ca semnalul pe care ministrul de Interne, Marcel Vela, l-a transmis marți seara genereaza confuzie in randul populației, care pe buna dreptate se va intreba cand vorbesc autoritațile serios: atunci cand insista pentru distanțare sociala sau atunci cand creeaza excepții. „Tradițiile sunt…

- Sfanta Lumina adusa de la Ierusalim și Sfintele Paști vor ajunge la credincioșii ortodocși care, la sfarșitul acestei saptamani, intampina Invierea Domnului, cu sprijinul angajaților Ministerului de Interne (MAI), a preoților din parohii și a voluntarilor. In declarația de presa din aceasta seara, ministrul …

- Peste 1.700 de militari au acționat in țara in ultimele 24 de ore FOTO: Alex Lancuzov Peste 1.700 de militari au acționat în țara în ultimele 24 de ore în contextul combaterii râspândirii infectarii cu noul coronavirus. Potrivit Ministerului Apararii Naționale,…

- 1700 de militari au acționat la peste 350 de misiuni in 24 de ore Foto: Adriana Tudose / RRA Peste 1700 de militari au acționat în țara în ultimele 24 de ore în contextul combaterii raspândirii infectarii cu noul coronavirus. Potrivit Ministerului Apararii Naționale…