Stiri pe aceeasi tema

- Cincizeci si cinci de marinari ar fi murit in august dupa ce submarinul nuclear al Chinei a ramas blocat in Marea Galbena, o tragedie ce aminteste de cea a submarinului nuclear rus Kursk, din august 2000, in Marea Barents, soldata cu moartea tuturor celor 118 persoane aflate la bord, relateaza La Libre…

- Un incendiu puternic a avut loc in localitatea Calimanești din județul Vrancea, dupa ce o explozie a avut loc la o magistrala de gaz, posibil lovita de muncitori care lucrau la autostrada A7. Patru persoane au fost gasite carbonizate de catre salvatori iar alți cinci oameni sunt raniți, din care doi…

- Un cutremur devastator a avut loc vineri seara, in Maroc. Magnitudinea sa a fost de 6,8 grade pe scara Richter și a facut peste 820 de morți. Joe Biden este alaturi de stat și a promis asistența in urma tragicului eveniment.

- Bangladesh se lupta cu cel mai grav focar de dengue din istorie, cu peste 600 de persoane ucise și 135.000 de cazuri raportate din aprilie, a declarat miercuri Organizația Mondiala a Sanatații.

- Cel putin 12 oameni au murit, vineri, intr-o busculada la intrarea pe stadionul Barea din Antananarivo, capitala Madagascarului, care gazduieste Jocurile Insulelor din Oceanul Indian (IOIG) din 2023. Peste 80 de oameni au fost raniti.

- Au aparut detalii tulburatoare despre tragedia celor 18 migranți care au murit carbonizați dupa ce flacarile i-au prins in padure, in Grecia. Poziția in care au fost gasite trupurile lor arata ca au incercat sa se protejeze unii pe alții de flacari.

- O femeie aflata la volan, care a intrat intr-o depașire neregulamentara pe șoseaua Hațeg - Caransebeș, a spulberat o coloana de motocicliști. Accidentul grav s-a soldat cu moartea a doi oameni.

- Dupa trei zile de ploi torentiale, in Coreea de Sud au murit sapte oameni si au fost dati disparuti trei; au avut loc alunecari de teren, iar apele s-au revarsat peste un baraj, au anuntat sambata oficialitatile citate de Reuters. CITESTE SI Doi italieni identificați drept presupuși membri ai mafiei…