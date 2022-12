Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat, in cursul zilei de ieri, 13 decembrie a.c., activitati pentru prevenirea faptelor prin care se incalca normele legale in ceea ce priveste regimul materialelor explozive in cadrul Campaniei "Sarbatori in siguranta".,…

- Romanii care iau cu asalt magazinele de cadouri inainte de Sarbatori trebuie sa țina cont de anumite detalii pentru a se asigura ca produsele pe care le cumpara sunt conforme, originale și vandute la prețul corect, scrie pe Facebook șeful Directiei Generale Control si Supraveghere Piata si Armonizare…

- Mai sunt doar cateva zile pana la Craciun și incepe goana dupa cadouri. Preturile mici sau ofertele de nerefuzat ne pot distrage atentia. La ce sa fiti atenti cand alegeti cadourile pentru cei dragi, explica experții de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor.Romanii care iau cu asalt…

- Daca vrei sa te bucuri de un Revelion atipic, plin de culoare, cu siguranța Brazilia este locul in care trebuie sa ajungi. Plaja Copacabana este una dintre atracțiile pe care turiștii din intreaga lume vor sa o vada in realitate. Un sejur pentru noaptea de Revelion exotic in Copacabana are un preț piperat,…

- Un camion din caravana Coca Cola Christmas care tranzita Bucureștiul marți seara a luat foc in mers și imaginile filmate de mai mulți martori și postate pe rețelele sociale au devenit virale. Observator News a publicat reacția companiei. Semiremorca TIR-ului devenit popular din campaniile de Sarbatori…

- Poliția Republicii Moldova, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența și Politia de Frontiera au pregatit un ghid de recomandari in cazul deconectarilor de la energia electrica, pentru cazurile in care cetațenii sunt in calatorie, se afla la volan, merg pe strada

- Ca urmare a demersurilor intreprinse de domnul primar, Dorin Nicolae LOJIGAN atat la Ministerul Afacerilor Interne, cat și in raport cu Inspectoratul Județean de Jandarmi „Alexandru Vaida Voievod” Cluj, incepand de astazi, la nivelul Municipiului Campia Turzii funcționeaza o grupa de jandarmi. Aceasta…

- Chestorul Dan Valentin Fatuloiu, fost șef al inspectoratului de poliție a murit la varsta de 66 de ani. Conform surselor Știrile ProTV, chestorul Dan Fatuloiu a murit in urma unui infarct, neavand probleme de sanatate.Pagina de Facebook a instituției a fost anuntta decesul fostului om al legii. . Cu…