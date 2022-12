Peste 230.000 de persoane, prin punctele de frontieră în ultimele 24 de ore Aproximativ 237.150 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 73.300 de mijloace de transport au efectuat formalitatile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire) miercuri, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari, a informat IGPF, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca marti au intrat in Romania, prin punctele de frontiera din toata tara, peste 60.500 de persoane, dintre care 7.254 de cetateni ucraineni, in crestere cu 1,14% fata de ziua precedenta, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Aproximativ 166.300 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 49.550 de mijloace de transport au efectuat formalitatile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire), vineri, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari, informeaza IGPF. Fii la curent cu…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca duminica au intrat in Romania, prin punctele de frontiera din toata tara, 101.100 persoane, dintre care 8.441 de cetateni ucraineni, in scadere cu 6,01% fata de ziua precedenta, potrivit Agerpres Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Peste 225.000 de persoane au trecut sambata prin punctele de trecere a frontierei, a anunțat Poliția de frontiera. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca, duminica, au intrat in Romania, prin punctele de frontiera din toata tara, 90.850 de persoane, dintre care 9.594 de cetateni ucraineni, in scadere cu 7,6% fata de ziua precedenta, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca, in cursul zilei de miercuri, au intrat in Romania, prin punctele de frontiera din toata tara, 77.363 de persoane, dintre care 10.945 de cetateni ucraineni, in crestere cu 13% fata de ziua precedenta. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Politia de Frontiera a anuntat ca aproximativ 174.000 de persoane au trecut prin punctele de frontiera marti, iar dintre acestea 9.675 au fost cetateni ucraineni care au intrat in Romania, in scadere cu aproape 6 la suta fata de ziua precedenta, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Politia de Frontiera a anuntat ca aproximativ 196.000 de persoane, romani si straini, au trecut prin punctele de frontiera luni. Printre acestea s-au numarat 10.292 de cetateni ucraineni care au intrat in Romania, numarul fiind in scadere cu peste 10 la suta fata de ziua precedenta, potrivit news.ro.…