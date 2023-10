Stiri pe aceeasi tema

- Reabilitarea caminului cultural din comuna Lupșa: Licitația de aproape UN MILION de lei, lansata in SEAP Reabilitarea caminului cultural din comuna Lupșa: Licitația de aproape UN MILION de lei, lansata in SEAP Primaria comunei Lupșa a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație…

- Transportor pentru persoane cu dizabilitați și 25 de sisteme desktop pentru Școala Gimnaziala Daia Romana: Licitația, lansata in SEAP Transportor pentru persoane cu dizabilitați și 25 de sisteme desktop pentru Școala Gimnaziala Daia Romana: Licitația, lansata in SEAP Primaria comunei Daia Romana a lansat…

- Peste 1.6 milioane de lei pentru lucrari de reabilitare la Școala Gimnaziala „Gheorghe Maier” din Unirea: Licitația, lansata in SEAP Peste 1.6 milioane de lei pentru lucrari de reabilitare la Școala Gimnaziala „Gheorghe Maier” din Unirea: Licitația, lansata in SEAP Primaria comunei Unirea a lansat recent…

- Echipamente IT pentru Școala Iosif Pervain din Cugir: Licitația de peste 100.000 de lei, lansata in SEAP Echipamente IT pentru Școala Iosif Pervain din Cugir: Licitația de peste 100.000 de lei, lansata in SEAP Primaria orașului Cugir a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru…

- Peste 34.000 de lei pentru aparate și accesori pentru curațenie la Centrul Recreativ din Abrud: Licitația, lansata in SEAP Peste 34.000 de lei pentru aparate și accesori pentru curațenie la Centrul Recreativ din Abrud: Licitația, lansata in SEAP Primaria orașului Abrud a lansat recent in Sistemul Electronic…

- Trei strazi din localitatea Bagau vor fi reabilitate: Licitația de peste 3 milioane de lei, lansata in SEAP Trei strazi din localitatea Bagau vor fi reabilitate: Licitația de peste 3 milioane de lei, lansata in SEAP Primaria comunei Saliștea a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice…

- Șapte strazi din comuna Vințu de Jos vor fi modernizate cu peste 3 milioane de lei: Licitația, lansata in SEAP Șapte strazi din comuna Vințu de Jos vor fi modernizate cu peste 3 milioane de lei: Licitația, lansata in SEAP Primaria comunei Vințu de Jos a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții…

- Peste 1 milion de lei pentru dotari la Centrul Recreativ din cladirea fostei Biserici Unitariene: Licitația, lansata in SEAP Peste 1 milion de lei pentru dotari la Centrul Recreativ din cladirea fostei Biserici Unitariene: Licitația, lansata in SEAP Primaria orașului Abrud a lansat recent in Sistemul…