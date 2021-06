Stiri pe aceeasi tema

- Doua autocare cu 137 de romani, care veneau din Spania și se indreptau spre Romania, au fost oprite intr-un oraș din Franța, dupa ce autoritațile au descoperit teste PCR negative false. Potrivit primelor informații oferite de autoritați, Poliția Naționala a descoperit o rețea care falsifica teste PCR…

- Noua oameni au devenit marii milionari ai planetei de pe urma vaccinurilor anti-Covid. Cel mai mult au avut de caștigat președinții companiilor care produc serurile Pfizer si Moderna. Alte șapte persoane, acționari ai marilor companii farmaceutice au ajuns miliardari. Vaccinurile impotriva covid-19…

- Potrivit celor mai recente date, in Romania 25.178 de persoane s-au infectat cu Covid-19 dupa vaccinare, a anunțat coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita precizand ca e vorba de mai multe persoane confirmate cu sars-cov-2 dupa ce au primit prima doza de vaccin. De la inceputul…

- Ion Țiriac a fost infectat cu SARS-CoV-2. Omul de afaceri a luat virusul de la fiica sa, care locuiește in Statele Unite, insa a avut o forma ușoara a bolii. Omul de afaceri Ion Tiriac, 82 de ani, a dezvaluit, intr-un interviu pentru ObservatorNews, ca a avut coronavirus, afland ca este infectat in…

- Victor Socaciu este internat in stare grava, intr-un spital din Capitala, dupa ce a fost infectat cu Covid-19. Artistul, in varsta de 68 de ani, are plamanii afectați și are nevoie de oxigen suplimentar pentru a putea respira. Victor Socaciu are diabet și a suferit, in urma cu mai bine de 10 ani, o…

- Numarul cazurilor de infectari la nivelul intregii țari ar fi cu mult mai mare fața de ce se raporteaza zilnic.Beatrice Mahler, managerul Spitalului “Marius Nasta” a avansat o cifra ingrijoratoare, intr-un interviu televizat. Medicul apreciaza ca numarul real de infectari zilnice ar fi de aproximativ…

- Medicii legiști au confirmat, marți, ca celebrul cantareț de muzica lautareasca Nelu Ploieșteanu era infectat cu Covid-19 la momentul decesului. Familia a cerut autopsia și retestarea in speranța ca il vor putea participa la slujba de inmormantare mai multe persoane dintre cei care l-au apreciat și…

- Nelu Ploiesteanu, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzica lautareasca din Romania, a murit. El se afla in stare grava la spital, dupa ce s-a infectat cu Covid-19. Anunțul a fost facut, vineri dimineața, de prietenii acestuia pe rețelele de socializare. ”Speram sa nu primesc niciodata vestea…