Peste 23.000 de efective MAI - mobilizate zilnic în întreaga ţară de Rusalii In minivacanta de Rusalii, efectivele Ministerului Afacerilor Interne vor fi suplimentate fata de dispozitivele curente pentru a preveni producerea unor incidente grave si pentru a putea asigura interventia rapida la solicitarea cetatenilor, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Conform sursei citate, in perioada 25 - 28 mai, in medie, zilnic, in intreaga tara vor actiona 23.600 de politisti, pompieri, jandarmi si politisti de frontiera. Efectivele de ordine publica ale Politiei si ale Jandarmeriei vor fi prezente, in special, in locurile aglomerate unde exista riscul sa fie comise contraventii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 25 - 28 mai, in medie, zilnic, in intreaga tara vor actiona 23.600 de politisti, pompieri, jandarmi si politisti de frontiera.Efectivele de ordine publica ale Politiei si ale Jandarmeriei vor fi prezente, in special, in locurile aglomerate unde exista riscul sa fie comise contraventii…

- Cu prilejul minivacantei de Rusalii, efectivele Ministerului Afacerilor Interne vor fi suplimentate fata de dispozitivele curente pentru a preveni producerea unor incidente grave si pentru a putea asigura interventia rapida la solicitarea cetatenilor.Potrivit MAI, in perioada 25 28 mai a.c., in medie,…

- Peste 4.000 de politisti de frontiera desfasoara, zilnic, in minivacanta de Paste, la nivelul intregii tari, activitati de supraveghere si control la frontiera de stat. "In perioada Sarbatorilor Pascale, conducerea Politiei de Frontiera Romane a dispus masuri pentru intarirea dispozitivului…

- Aproximativ 4.200 de politisti de frontiera vor efectua zilnic activitati de control si supraveghere de Sarbatorile Pascale, a declarat miercuri comisarul sef de politie Adrian Popescu, imputernicit adjunct al inspectorului general al Politiei de Frontiera. "La nivelul Politiei de Frontiera au fost…

- Aproximativ 4.200 de politisti de frontiera vor efectua zilnic activitati de control si supraveghere de Sarbatorile Pascale, a declarat miercuri comisarul sef de politie Adrian Popescu, imputernicit adjunct al inspectorului general al Politiei de Frontiera. "La nivelul Politiei de Frontiera…

- In perioada premergatoare sarbatorilor pascale Peste 25.000 de efective ale MAI - polițiști, pompieri, jandarmi, polițiști de frontiera, acționeaza pentru punerea in aplicare a Planului general de masuri pentru asigurarea climatului de ordine și siguranța publica premergator și pe timpul sarbatorilor…

- Atmosfera agitata in jurul Salii Palatului unde urmeaza sa inceapa Congresul extraordinar al PSD. Intreaga zona a fost inconjurata de echipe ale Jandarmeriei și Poliției pregatite in orice moment sa intervina. Peste drum de Sala Palatului, un grup de prtestatari scandeaza: ”Comuniștii!”, ”Nu scapați!”.…

- Atmosfera agitata in jurul Salii Palatului unde urmeaza sa inceapa Congresul extraordinar al PSD. Intreaga zona a fost inconjurata de echipe ale Jandarmeriei și Poliției pregatite in orice moment sa intervina. Peste drum de Sala Palatului, un grup de prtestatari scandeaza: ”Comuniștii!”, ”Nu scapați!”.…