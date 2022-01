Stiri pe aceeasi tema

- In primele 11 luni ale anului trecut, in tara s-au produs circa 2 300 de accidente rutiere. In urma acestora, 234 de persoane si-au pierdut viata, iar altele circa 2 600 au fost traumatizate. Mai bine de jumatate din accidente s-au produs din cauza vitezei neadecvate.

- Trei persoane au scapat cu viața în urma unui incendiu produs în capitala. Victimele au fost evacuate de catre ofițerii Inspectoratului Național de Securitate Publica (INSP), dintr-o locuința care parea parasita. Incidentul s-a petrecut în noaptea zilei miercuri, 29 decembrie,…

- Inspectoratului Național de Securitate Publica informeaza pe intreg teritoriul țarii, astazi, 26 decembrie, se inregistreaza ninsori și ploi. Astfel, șoferii sunt puși in dificultate, intrucat carosabilul este umed și alunecos.

- Patru accidente rutiere s-au produs noaptea trecuta in Capitala, in decurs de doar cateva ore. In total persoane, printre care si copii, au ajuns la spital pentru ingrijiri medicale. Cauzele evenimentelor au fost neadaptarea vitezei la conditiile meteo, cat si neacordarea de prioritate.

- Un barbat de 70 de ani și-a pierdut viața și 30 de persoane au fost evacuate, in urma unui incendiu produs azi-noapte in Galați. Batranul locuia singur și garsoniera sa a fost cuprinsa de flacari.

- Inspectoratul Național pentru Securitate Publica va iniția o ancheta de serviciu pe cazul semnalat de femeia de afaceri Olga Țapordei. Informația a fost comunicata pentru UNIMEDIA, de catre Natalia Golovco, ofițera de presa a INSP.

- In ultimele 7 zile, pe teritoriul țarii au avut loc șase accidente rutiere produse in condițiile unui carosabil umed. Datele au fost facute publice de Inspectoratul Național de Securitate Publica. In acest context, oamenii legii reamintesc șoferilor sa adapteze viteza de rulare la conditiile de drum…

- Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata si alte 200 au fost ranite într-un cutremur cu magnitudinea 5,7 care s-a produs joi dimineata în sudul Pakistanului, au declarat oficiali locali, relateaza AFP și Agerpres. ''Primim informatii ca 20 de persoane au fost murit în urma…