Peste 230 de elevi, 26 de cadre didactice și reprezentanți ai personalului auxiliar din județul Constanța, confirmați POZITIV "Conform informatiilor puse la dispozitie de catre DSPJ Constanta, azi, 17.01.2022, au fost confirmati pozitivi in urma testarii pentru depistarea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2: 26 de cadre didactice; 231 de elevi; 10 prescolari; 3 angajati din personalul auxiliar", anunța ISJ Constanta.Potrivit sursei citate, in total 174 clase din 67 unitati de invatamant din judet sunt in online.In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Constanța au fost raportate 578 de cazuri noi de infecție cu virusul SARS-Cov-2. Rata de incidența a ajuns la 4,12, potrivit datelor facute publice astazi de Grupul de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

