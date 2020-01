Stiri pe aceeasi tema

- Un accident mortal a avut loc azi-dimineața, in jurul orei 5, pe strada Republicii din comuna Gilau, județul Cluj. Din primele informații, un barbat in varsta de 43 de ani, din Someșul Rece, comuna Gilau, in timp ce conducea un autoturism pe strada indicata, pe fondul neadaptarii vitezei in curba la…

- In noaptea de Revelion s-au inregistrat aproape 3.500 de apeluri la numarul de urgența 112, 1.300 dintre acestea fiind probleme medicale. In aceeași noapte au fost suspendate 228 permise de conducere și 37 de certificate de inmatriculare, conform datelor Ministerului Afacerilor Interne (MAI). „In noaptea…

- O alerta cu bomba a fost declanșata la Drobeta-Turnu Severin, in noaptea de Revelion, din cauza unei genți suspecte lasate pe o strada din municipiu. Mai multe echipaje de poliție și pirotehniștii de la SRI au intervenit la fața locului.

- Un barbat din Ploiești a avut parte de o moarte șocanta, chiar in noaptea dintre ani. Acesta a fost accidentat mortal de doua mașini, iar șoferul uneia dintre ele nici macar nu a oprit, potrivit Observatorul Prahovean.

- La scurt timp dupa miezul nopții, in noaptea de Revelion, a avut loc un cutremur de 3,4 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs in zona seismica Vrancea.In ziua de 01 Ianuarie 2020 la ora 00:51:07 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur cu magnitudinea…

- Aproape 1.000 de șoferi au ramas fara permis in cele trei zile de Craciun și 179 fara certificatul de inmatriculare, informeaza MAI. In aceeași perioada, polițiștii nu au permis intrarea in țara a 40 de straini, iar 44 de cetațeni nu au putut ieși din Romania.„In perioada 25-27 decembrie a.c.,…

- La data de 10 decembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier Gorj au depistat in trafic un barbat, de 35 de ani, din comuna Alunu, judetul Valcea, in timp ce conducea un autoturism pe Strada Eroilor, din Orașul Targu Carbunesti, avand permis de conducere eliberat de catre autoritatile…

- Sunt mulți, apar in fiecare zi și riști sa te intalnești cu ei in trafic. In contextul accidentelor care au ingrozit Romania in ultimele zile și care ucid un mare numar de oameni in fiecare an, polițiștii din Alba au identificat mai mulți șoferi iresponsabili, adevarate pericole pentru ceilalți. Este…