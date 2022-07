Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 25 iunie 2022, in jurul orei 18.25, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Suceava – Biroul Rutier, au observat pe str. Sofia Vicoveanca un autoturism și o motocicleta, ambele vehicule aflandu-se la marginea sensului de mers dinspre Cumparatura spre Suceava, prezentand avarii. Polițiștii…

- CT BUS SA a organizat o licitatie pentru achizitia de actuator VGT.Contractul a fost atribuit pe data de 2 iunie, iar pe licitatiapublica.ro a fost publicat pe 15 iunie.CT BUS doreste sa achizitioneze actuator VGT pentru o perioada de 24 luni conform conditiilor caietului de sarcini.Entitatea contractanta…

- Perioada post-pandemie pare a fi din ce in ce mai dificila pentru mulți romani care au luat credite in ultimii ani. Creșterea ROBOR a avut ca efect imediat creșterea ratelor, iar unii consumatori se gasesc in situația de a-și achita cu dificultate datoria la banca. O soluție alternativa la instanța…

- “Ii vom imputernici și mai mult pe colegii care negociaza cu clienții in cadrul CSALB, ca sa poata lua decizii pe loc”„Recomand clienților sa aleaga dobanzile fixe. Chiar daca rata variabila va scadea, ei nu pierd, ci caștiga siguranța!”„Razboiul de langa Romania ii face pe mulți clienți sa nu se mai…

- Vladimir Kalinov – vicepreședintele Raiffeisen Bank, in dialog cu Liviu Fenoghen – directorul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) și Catalin Balan – comunicator. “Ii vom imputernici și mai mult pe colegii care negociaza cu clienții in cadrul CSALB, ca sa poata…

- Una dintre soluțiile pe care o propun bancile consumatorilor este suspendarea disputelor din instanța și gasirea unei rezolvari amiabile, prin negociere in cadrul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). In afara de masuri precum ajustarea anumitor costuri ce țin…

- Primaria municipiului Suceava a transmis catre ISU Suceava solicitarea de decontare a sumei de 119.360 de lei reprezentand cheltuieli cu hrana pentru un numar de 339 de refugiați pentru 5.968 de zile. ”Este vorba de cheltuielile cu hrana adica cei 20 de lei pe zi. Ramane inca in discuție decontul pentru…

- In județul Suceava, rata de promovare inregistrata la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național 2022 este de 46,13%, informeaza Inspectoratul Școlar Județean. Comparativ, in anul 2021, procentul mediilor peste 6 (limita de promovabilitate) a fost de 41,63%. 1. STATISTICA REZULTATELOR…