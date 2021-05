Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat, joi, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 100.454 de persoane și au fost raportate 111 reacții adverse. Din totalul celor 100.454 de romani vaccinați, 41.358 au primit prima doza, iar 59.096…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat marți seara ca peste 5 milioane de doze de vaccin au fost administrate in Romania. „In aceasta seara (marți seara-n.r.) am depașit pragul de 5.000.000 de doze administrate in cadrul campaniei naționale…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat ca 89.679 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 101 au dezvoltat reacții...

- Peste 75.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. 49.062 de persoane au fost vaccinate cu prima doza și 26.205 au primit a doua doza a vaccinului. DOCUMENTUL…

- Peste 2.000.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in Romania, informeaza Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). In aceasta dimineața, la ora 10:00, am depașit pragul de 2.000.000 de persoane vaccinate impotriva COVID19, transmite CNCAV.…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat sambata ca in ultimele 24 de ore s-au vaccinat 50.904 persoane. Dintre acestea, 8.091 cu serul AstraZeneca. De la ultima raportare s-au inregistrat 220 de reactii adverse, potrivit News.ro. Potrivit…

- In ultimele 24 de ore au fost vaccinate in Romania 11.136 de persoane și au fost inregistrate 85 de reacții adverse, transmite Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea ...

- In ultimele 24 de ore au fost vaccinate 15.704 persoane și au fost raportate 1126 de reacții adverse, transmite Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV). ...