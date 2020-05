Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de muncitori din Sri Lanka, ce au lucrat la o fabrica de confectii din municipiul Botosani si care s-au aflat in carantina institutionalizata, vor fi repatriati, a anuntat, duminica, Centrul Judetean de Comunicare coordonat de Institutia prefectului. Potrivit sursei citate, 36 de…

- Numarul cadrelor medicale din judetul Botosani infectate cu noul coronavirus a ajuns, luni, la 197, se arata intr-o informare de presa transmisa, luni, de Centrul Judetean de Comunicare coordonat de Institutia prefectului. Potrivit sursei citate, 23 din totalul celor 197 de cadre medicale diagnosticate…

- Numarul cadrelor medicale din judetul Botosani contaminate cu COVID-19 a ajuns, joi, la 180, in crestere cu 16 fata de ziua precedenta, se arata intr-o informare de presa transmisa de Centrul Judetean de Comunicare (CJC) coordonat de Institutia Prefectului.Printre cadrele medicale diagnosticate…

- Doi tineri din judetul Botosani, care se aflau in izolare la domiciliu, au fost sanctionati de politisti dupa ce au parasit locuinta si au plecat sa petreaca Pastele la parinti, se arata intr-o informare de presa transmisa, marti, de Centrul Judetean de Comunicare (CJC) coordonat de Institutia Prefectului.…

- Un numar de 62 de cadre medicale din județul Botoșani au fost confirmate cu noul coronavirus, a informat Centrul Județean de Comunicare, coordonat de Instituția Prefectului. Sambata, numarul de cadre medicale...

- In județul Maramureș a fost operaționalizat Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, iar numarul de telefon 0262-212462 este dedicat exclusiv persoanelor aflate in izolare sau in carantina, in vederea unei comunicari continue și directe cu aceste persoane. Instituția Prefectului a…