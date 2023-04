Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Piatra-Neamt se va inscrie in programul ‘Rabla local’ pentru 500 de masini si va solicita Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) 1,2 milioane lei pentru casarea masinilor mai vechi de 15 ani. Primarul Andrei Carabelea a declarat, miercuri, intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, ca va…

- Rabla local 2023: A patra tentativa de lansare a programului ar putea avea loc in aceasta saptamana Rabla local 2023: A patra tentativa de lansare a programului ar putea avea loc in aceasta saptamana In cursul acestei saptamani ar urma sa fie demarat primul program național de casare a mașinilor vechi,…

- In ultima ședința de consiliu local a fost aprobata participarea Municipiului Targoviște la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu! Prin urmare, 1000 de autovehicule uzate vor putea fi casate de catre targovișteni, in schimbul a 3000 de lei…

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta deschiderea sesiunii de finantare a Programului privind protectia speciilor de fauna salbatica, incepand de miercuri putandu-se crea conturile de utilizator. Din 10 aprilie se vor putea depune cererile de finantare, bugetulfiind de 70 de milioane de lei, informeaza…

- Deputatul PNL de Suceava Angelica Fador a anunțat ca bugetul Administrației Fondului pentru Mediu și al Fondului pentru Mediu pentru anul 2023 a fost aprobat de Guvernul Romaniei. Angelica Fador a spus ca programele AFM vor avea anul acesta un buget de peste 13,3 miliarde de lei. Fador a aratat ca ...

- Prin „Rabla local" pot fi casate masini mai vechi de 15 ani fara obligatia achizitionarii uneia noi, iar numarul de beneficiari pe fiecare unitate administrativ-teritoriala va fi stabilit in functie de populatie. Prezent ieri la Bistrița, ministrul Tanczos Barna a facut precizari legate de programul…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat joi, la Bistrita, ca programul „Rabla local", prin care pot fi casate masini mai vechi de 15 ani fara obligatia achizitionarii uneia noi, va demara in luna martie, iar numarul de beneficiari pe fiecare unitate administrativ-teritoriala…

- Fundatia pentru Parteneriat din Miercurea-Ciuc a lansat, luni, cea de-a XVII-a editie a Programului "Spatii Verzi", finantat de o companie petroliera. Programul are rolul de a sustine proiectele de mediu si implicarea tinerilor in initiativele de protejare a naturii, suma alocata in acest sens fiind…