- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 730 de vaccinuri: doua Moderna, 11 AstraZeneca, 300 Johnson&Johnson și 417 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 13 vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a s-au administrat 40 de vaccinuri. De asemenea, in…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 825 de vaccinuri: 21 Moderna, 21 AstraZeneca, 358 Johnson&Johnson și 425 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat trei vaccinuri. In cadrul etapei a II-a s-au administrat 20 de vaccinuri, iar in cadrul etapei…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 985 de vaccinuri: 27 Moderna, 23 AstraZeneca, 250 Johnson&Johnson și 685 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 nu s-a administrat niciun vaccin, iar in cadrul etapei a II-a de vaccinare s-au administrat 35 de vaccinuri. De…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 923 de vaccinuri: 26 Moderna, 39 AstraZeneca, 201 Johnson&Johnson și 657 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat doua vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a s-au administrat 74 de vaccinuri. In cadrul etapei…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.996 de vaccinuri: 65 Moderna, 60 AstraZeneca, 437 Johnson&Johnson și 1.434 Pfizer. In cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat șapte vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a s-au administrat 218 vaccinuri. De asemenea, in cadrul…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș s-au administrat 3.049 vaccinuri: 149 Moderna, 1.161 AstraZeneca, 342 Johnson&Johnson și 1.397 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 35 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a s-au administrat 753 de vaccinuri. De asemenea,…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.611 de vaccinuri dupa cum urmeaza: 121 – Moderna, 1.318 – AstraZeneca, 295 – Johnson&Johnson și 1.977 – Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 26 vaccinuri; in cadrul etapei a II a de vaccinare,…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.910 vaccinuri: 183 Moderna, 1.057 AstraZeneca, 288 Johnson&Johnson, restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 44 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a s-au administrat 1.010 vaccinuri. De asemenea, in…