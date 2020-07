Stiri pe aceeasi tema

- 2000 de persoane legitimate si peste 700 de obiective (restaurante, terase, parcuri, hoteluri, spatii de desasurare a manifestarilor religioase s.a.) de pe raza județului Bacau au fost verificate in perioada 10-12 iulie a.c., in cadrul activitatilor care au vizat modul in care sunt respectate normele…

- In satul Racaciuni, din comuna cu același nume, s-a produs ieri la pranz un incendiu de proporții la un apartament. Imediat dupa primirea apelului care a sesizat evenimentul, s-au deplasat acolo 13 pompieri militari cu doua autospeciale cu apa și spuma, autoplatforma și o autospeciala de intervenții. …

- Debutul crizei de coronavirus a insemnat și creșterea serviciilor din portofoliul Postei Romane, semn ca bacauanii, și nu numai, s-au intors cumva la batrana doamna a corespondențelor. Potrivit reprezentanților companiei, la nivelul județului Bacau, volumul de prestații pentru serviciul E-mandat a crescut,…

- Direcția de Sanatate Publica Bacau a anunțat apariția unui focar de COVD intr-un centru de persoane varstnice. Creșterea numarului de cazuri de la nivelul județului Bacau, se explica atat prin confirmarea unor suspiciuni internate din comunitate in unitațile sanitare, dar și ca urmare a evoluției unui…

- Peste 200 de jandarmi au fost la datorie in perioada 30 mai – 01 iunie a.c in judetul Bacau astfel incat cetatenii sa petreaca in siguranta minivacanta de 1 Iunie. Jandarmii au actionat pentru prevenirea producerii unor fapte antisociale si solutionarea in mod operativ a sesizarilor primite din partea…

- De o luna și jumatate echipele municipalitații bacauane sunt zilnic la datorie, incercand sa ajunga la cat mai multe persoane vulnerabile, care au nevoie de sprijin in aceste vremuri dificile. Acțiunile primariei sunt indreptate catre cei 20.000 de pensionari cu venituri foarte mici, 1200 de persoane…

- Mult mai puțini pasageri vor avea acces la rețeaua de metrou pentru a putea fi respectate regulile de distanțare sociala, arata un raport care nu a fost dat inca publicitații, intocmit de agenția "Transport pentru Londra" și consultat de BBC.

- Polițiștii Serviciului de Ordine Publica au confiscat peste 120 de m.c. material lemnos, in valoare de 38.000 de lei, in urma unor verificari pe linia prevenirii si combaterii ilegalitaților in domeniul silvic, pe raza comunei Ghimes-Faget. La data de 30 aprilie a.c., polițiștii Serviciului de Ordine…