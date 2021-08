Stiri pe aceeasi tema

- Pana in 5 august, in județul Brașov, au fost distribuite centrelor de vaccinare și medicilor de familie, 335.410 de doze de vaccin anti-COVID-19, dintre care 316.965 au fost administrate populației. Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate…

- Un numar de 334.022 de doze de vaccin anti-COVID au fost distribuite in centrele de vaccinare si la medicii de familie din judetul Brașov. Dintre acestea peste 316.000 au fost administrate populației. Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate…

- De la debutul campaniei de vaccinare și pana in prezent, la nivelul județului Brașov s-au administrat 315.548 de doze de vaccin impotriva COVID-19. In centrele de vaccinare din judet si la medicii de familie, numarul de doze de vaccin administrate pana in data de 31 iulie 2021 este de 315.548 (+191…

- Un numar de 333.038 de doze de vaccine anti-COVID au fost distribuite centrelor de vaccinare din județul Brașov, dintre care 423 au fost administrate populației. Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, pana astazi au fost distribuite…

- Peste 331.000 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost distribuite in județul Brașov, dintre care aproape 313.000 au fost administrate populației. Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, pana…

- Un numar de 328.909 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost distribuite in județul Brașov, dintre care 310.819 au fost administrate populației. Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, pana marți,…

- In județul Brașov au fost administrate pana acum 303.930 de doze de vaccin impotriva COVID-19. Potrivit ultimei raportari, peste 146 de mii de persoane au primit schema completa de vaccinare. Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica,…

- In județul Brașov au fost administrate pana acum 303.930 de doze de vaccin impotriva COVID-19. Potrivit ultimei raportari, peste 146 de mii de persoane au primit schema completa de vaccinare. Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica,…