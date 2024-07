Peste 21 de kilograme de droguri găsite în locuința unui bărbat Peste 21 de kilograme de canabis și cristal au descoperit polițiștii și procurorii in urma unei percheziții facute la locuința unui barbat din județul Cluj. Anterior, acesta fusese prins in flagrant in timp ce vindea un kilogram de cristal. Polițiștii BCCO și procurorii DIICOT Targu Mureș au documentat activitatea infracționala a unui barbat, cercetat pentru […] Articolul Peste 21 de kilograme de droguri gasite in locuința unui barbat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

