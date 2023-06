Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total de carduri active era, la finele anului trecut, de 20.847.477 de unitati, in crestere cu 3,03%, comparativ cu sfarsitul lunii iunie 2022, arata datele centralizate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Ministerul Finantelor a atras, joi, peste 790 de milioane de lei de la banci.Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 790,4 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). CITESTE SI Marcel…

- Performantele economice ale Romaniei, magnet pentru muncitorii straini, titreaza The Economist. La fel ca Italia anilor ’70, Romania se afla astazi pe punctul de a trece de la o tara de emigranti la una de imigranti, scrie The Economist. Economia Romaniei a crescut constant in ultimul deceniu, iar anul…

- Romania primește 803 milioane de euro prin PNRR pentru a impaduri 56.000 de hectare, insa Banca Mondiala avertizeaza ca Romania risca sa nu iși atinga țintele din acest an. Asta ar insemna ca țara noastra risca sa piarda 280 de milioane de euro daca nu impadurește 25.000 de hectare pana la sfarșitul…

- Un numar de 4.772.544 de pensionari era inregistrat la finele lunii martie 2023 in Romania, cu 3.214 persoane mai putin comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 1.960 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) relateaza Agerpres. Dintre acestia,…

- Deficitul de cont curent, indicatorul care arata cat de bolnava este economie, a fost in primele doua luni de 2,612 miliarde de euro, in scadere fața de perioada similara a lui 2022, cand s-a raportat un deficit de 3,155 miliarde de euro, conform datelor prezentate de Banca Naționala a Romaniei. In…

- Romanii vulnerabili vor primi ajutoare pentru masa de sarbatori. Pentru cei care beneficiaza de programul „Sprijin pentru Romania" se face in avans plata aferenta lunii aprilie chiar inainte de Paște.