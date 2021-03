Peste 2.000.000 de persoane vaccinate în România Din data de 27 decembrie 2020 și pana in prezent, in Romania s-au vaccinat anti-Covid-19 peste 2.000.000 de persoane. Miercuri dimineața, 31 martie 2021, la ora 10.00, a fost depașit pragul de 2.000.000 de persoane vaccinate impotriva COVID19. Din 27 decembrie 2020 și pana astazi s-au administrat 3.050.742 doze. sursa: RO Vaccinare/Facebook The post Peste 2.000.000 de persoane vaccinate in Romania appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

